Gerardo Mancuso fue electo como nuevo secretario general de SUTEBA Balcarce

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, llevó adelante sus elecciones en Balcarce en una jornada marcada por la participación de afiliados y un clima festivo que acompañó el proceso democrático del gremio.

Tras los comicios, quedó definido que Gerardo Mancuso será el nuevo secretario general de la seccional local, sucediendo en el cargo a Armando Poblet. De esta manera, Mancuso asumirá la conducción del sindicato en una etapa que buscará sostener la continuidad del trabajo gremial y fortalecer la presencia en las escuelas del distrito.

Tanto la conducción saliente como la entrante coincidieron en destacar el carácter colectivo de la organización y la importancia de mantener un sindicato “de puertas abiertas”, con fuerte vínculo con los docentes y presencia territorial.

Poblet valoró especialmente el proceso de renovación que comenzará en las próximas semanas y destacó la incorporación de nuevos dirigentes jóvenes a la estructura sindical.

“La verdad es que estamos muy contentos con esta nueva etapa que se inicia porque se genera una profunda renovación de la conducción del sindicato. Y cuando hablamos de renovación no solamente nos referimos a la aparición de otros compañeros con nuevas responsabilidades, sino también a un cambio generacional, con gente joven que empieza a ocupar distintos espacios”, expresó.

Por su parte, Mancuso remarcó que la nueva conducción mantendrá la lógica de trabajo colectivo y explicó que los cambios estarán relacionados principalmente con una redistribución de responsabilidades dentro del gremio.

“Nosotros no tenemos afiliación obligatoria. Cada compañero que se afilia lo hace voluntariamente y por identificación con el sindicato. Eso se ve reflejado en el permanente movimiento que tiene nuestra sede”, señaló.

El dirigente también hizo referencia al clima festivo que caracterizó la jornada electoral y vinculó esa celebración con la historia democrática del sindicato docente.

“Cada cuatro años celebramos este acto democrático de esta manera. Tiene que ver con casi cuarenta años de historia del sindicato y con una organización que empezó a gestarse incluso durante la dictadura militar. Después de atravesar esas etapas, cómo no festejar una elección sindical”, sostuvo.

Preocupación por el contexto educativo y económico

En otro tramo de sus declaraciones, los dirigentes sindicales reconocieron que la nueva conducción asumirá en un escenario complejo para la educación pública y distintos sectores del Estado.

Mancuso señaló que existe preocupación por los recortes impulsados por el Gobierno Nacional y sus consecuencias en áreas sensibles como educación y salud.

“La situación es compleja, no solamente por la educación sino también por los recortes que afectan a la salud y a distintos sectores del Estado. Venimos además de una marcha multitudinaria en defensa de la universidad pública”, afirmó.

De esta manera, la nueva conducción de SUTEBA Balcarce iniciará una etapa atravesada por el desafío de sostener la representación gremial docente en un contexto económico y social que el sector considera cada vez más exigente.