El HCD aprobó la rendición de cuentas 2025 tras un extenso debate y con fuertes cruces por la gestión municipal

En el marco de la quinta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce, el cuerpo aprobó la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 2025 de la administración central y del Hospital Subzonal, junto a los expedientes de compensación y convalidación presupuestaria. La votación reflejó la nueva composición política del recinto: el oficialismo logró imponerse con 9 votos positivos, mientras que hubo 5 abstenciones y 3 votos negativos.

El debate se extendió durante casi una hora y estuvo atravesado por cuestionamientos vinculados a la ejecución presupuestaria, el estado de los caminos rurales, la asistencia social y la transparencia de la administración municipal.

Defensa oficialista y foco en la salud

El encargado de abrir el tratamiento fue el concejal Lucio Paciaroni (UCR – Somos), quien defendió la gestión del Departamento Ejecutivo y contextualizó el ejercicio económico en un escenario “particularmente complejo desde la parte económica y desde lo social”.

“El año cerró con una inflación del 31,5%, cuando la proyectada era del 18,3%. Pese a todo eso, se pudo seguir trabajando; obviamente hubo que realizar ajustes y reorganizar partidas”, señaló.

Paciaroni remarcó que una de las prioridades de la gestión fue el sostenimiento del sistema sanitario municipal. Según detalló, “prácticamente el 44% del presupuesto total del municipio estuvo destinado al sistema de salud”.

En esa línea, explicó que el Hospital Subzonal había iniciado el ejercicio con un presupuesto de 19.600 millones de pesos, aunque la ejecución final superó los 22.268 millones, reflejando un incremento del 13,6%.

El edil oficialista también destacó que Balcarce volvió a obtener la máxima calificación en transparencia fiscal por parte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), alcanzando “100 sobre 100”.

Cruces por la transparencia

La mención al ranking de transparencia generó una inmediata respuesta del concejal Ángel Enrique Guillén (La Libertad Avanza), quien relativizó el valor de esa distinción.

“Ese ranking lo realiza una asociación privada a la que los municipios le pagan una membresía”, afirmó, para luego agregar que “la única opinión sobre transparencia que es válida es la del Tribunal de Cuentas”.

Críticas desde la oposición

Desde Fuerza Patria, la concejal Sol Di Gerónimo adelantó que se abstendría en la votación, argumentando que no participó de la aprobación del presupuesto original debido a que asumió su banca el 10 de diciembre de 2025.

“No corresponde que haga un análisis crítico, ni rechace ni apruebe esta rendición”, expresó. Sin embargo, anticipó que para el próximo ejercicio “sí voy a desmenuzar y voy a analizar detenidamente los gastos”.

Durante su intervención, cuestionó duramente la falta de actualización en las memorias descriptivas de distintas áreas municipales, especialmente Desarrollo Social.

“La Secretaría de Desarrollo Social habla de asistencia alimentaria ‘por la pandemia’. ¡La pandemia pasó hace seis años! Es vergonzoso que no pueda reflejar qué asistencia económica dio a las familias vulnerables”, disparó.

Asimismo, denunció falencias en la asistencia ante emergencias habitacionales. “Personalmente he llamado para pedir una chapa para una familia a la que se les había incendiado la casa, y no la tenían”, aseguró.

Otro de los puntos más críticos de su exposición estuvo vinculado al estado de los caminos rurales. Di Gerónimo recordó los reclamos efectuados por productores agropecuarios durante agosto de 2025 y cuestionó la escasa información brindada por el área de Obras Públicas en la rendición.

“Hace ocho años están los caminos en el mismo estado. Incluso con más recursos, con más plata y con más maquinaria”, sostuvo.

Abstención de La Libertad Avanza

Por su parte, Ignacio Capeccio (La Libertad Avanza) confirmó la abstención de su bloque y apuntó contra lo que consideró una falta de planificación estratégica en distintas áreas de gobierno.

“No podemos acompañar esta rendición por las múltiples observaciones. Uno piensa si le faltan el respeto a la idoneidad de quienes estamos en el Concejo”, manifestó.

Capeccio remarcó que “un presupuesto es la expresión monetaria de un plan” y cuestionó particularmente la gestión de los caminos rurales.

“En caminos rurales hablan de planificación, pero esa planificación no existe”, afirmó.

Aprobación y cierre oficialista

Pese a las críticas opositoras, el oficialismo consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la rendición de cuentas 2025.

Desde el Ejecutivo reivindicaron el resultado y defendieron la administración de los recursos municipales en un contexto económico adverso. Además, destacaron la continuidad de obras públicas y sanitarias, entre ellas la refacción del Hospital Municipal y la puesta en valor del autódromo.

“Todo esto se hizo manteniendo estándares muy altos de transparencia”, concluyó Paciaroni.