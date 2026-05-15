Extienden el plazo de inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026

Las subsecretarías de Cultura y Educación y de Deporte y Recreación informaron que fue extendido el plazo de inscripción para participar de la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses 2026.

La decisión fue adoptada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras el pedido realizado por numerosos municipios y establece como nueva fecha límite para anotarse el próximo domingo 25 de mayo a las 23:59. Desde la organización aclararon que, una vez cumplido ese horario, no podrán generarse nuevas planillas de inscripción dentro del sistema.

Asimismo, se indicó que los municipios tendrán tiempo hasta el 31 de mayo para modificar el estado de las planillas ya cargadas en el sistema PLENUS, plataforma utilizada para administrar las inscripciones y la organización del certamen.

Por otra parte, las áreas organizadoras recordaron que, en el caso de las disciplinas destinadas a personas con discapacidad (PCD), únicamente serán consideradas como clubes las Escuelas Municipales.

Desde Cultura y Deporte invitaron a la comunidad a continuar sumándose a esta nueva edición del tradicional certamen bonaerense, que cada año convoca a miles de participantes de toda la provincia en competencias deportivas y actividades culturales.

Los Juegos Bonaerenses representan uno de los programas más importantes de integración y participación juvenil, de adultos mayores y personas con discapacidad en territorio bonaerense, promoviendo el deporte, la cultura y el encuentro entre municipios.