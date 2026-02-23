domingo 22, febrero, 2026

A la edad de 83 años ha dejado de existir en nuestra ciudad el Sr. Ginés Isidro Peralta (Caco).

Sus restos serán inhumados este lunes 23 a la hora 10:30 en el Cementerio Municipal.

Servicios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138.

0
9
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.