A la edad de 83 años ha dejado de existir en nuestra ciudad el Sr. Ginés Isidro Peralta (Caco). Sus restos serán inhumados este lunes 23 a la hora 10:30 en el Cementerio Municipal. Servicios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138.