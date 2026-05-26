A la edad de 95 años ha dejado de existir en nuestra ciudad la Sr. Ángel Oddo. Sus restos fueron cremados. Casa de duelo: San Agustín Servicio de sepelios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138 Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 26 mayo, 2026 0 2 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir Deportes Ramiro Pinilla y Thomás Navarro (G. Chaves) campeones en segunda categoría en “La Feliz” 26 mayo, 2026 Policiales Hallaron un proyectil perforante de artillería en la ruta 226 25 mayo, 2026 Policiales Allanaron una vivienda y hallaron la ropa usada en un robo: el ladrón se había llevado alianzas de oro y dos armas de fuego... Policiales Rompió el ventanal de una vivienda, amenazó de muerte a la dueña y terminó detenido: tenía antecedentes por hurto y robo Policiales Detienen a un hombre por violar una medida cautelar e ingresar al domicilio de su ex pareja Interés General Alfredo Rodríguez: del uniforme a la cocina, una historia de tradición y sabor en Balcarce La Ciudad Emotiva ceremonia por la Revolución de Mayo y los 140 años de la Parroquia San José