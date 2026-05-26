martes 26, mayo, 2026

A la edad de 95 años ha dejado de existir en nuestra ciudad la Sr. Ángel Oddo.

Sus restos fueron cremados.

Casa de duelo: San Agustín

Servicio de sepelios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138

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