Aprehenden a un hombre con pedido de captura

Un hombre con pedido de captura activa fue detenido este miércoles por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce durante un operativo de recorridas preventivas en la zona rural del partido.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana, cuando efectivos que prestan servicio en los sectores de Ramos Otero y Napaleofú interceptaron e identificaron a un masculino que se encontraba merodeando en inmediaciones del paraje San Alberto, sobre la Ruta Provincial 226 a la altura del kilómetro 90.

Tras la identificación, los uniformados consultaron los datos personales a través del sistema de Radio Estación Policía Mar del Plata. Desde la central informaron que sobre el individuo pesaba un pedido de captura activa por distintos delitos de amenazas, robo y hurto, en el marco de investigaciones impulsadas por la UFI Nº 8 de Pehuajó, perteneciente al Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al magistrado interviniente, quien dispuso la detención y el traslado del prófugo a la sede policial.

Posteriormente, se coordinó una serie de entrevistas mediante videollamadas con la Defensoría Oficial, el Juzgado de Garantías y la Fiscalía Nº 8, instancia en la que el hombre fue notificado de distintas medidas judiciales que deberá cumplir a partir de la fecha.

De esta manera, el imputado quedó nuevamente a disposición de la Justicia.