La niebla va a continuar: hay alerta violeta

La niebla volverá a decir presente en gran parte de la provincia de Buenos Aires y Balcarce se encuentra entre las zonas que podrían verse más afectadas durante las próximas horas.

Según el informe meteorológico, entre el final de la noche de este miércoles y la madrugada del jueves se prevé que las nieblas ya existentes se extiendan sobre el centro y este bonaerense, alcanzando principalmente las zonas DC 3, 5, 7 y 12, incluyendo a Balcarce.

Además, de manera más sectorizada, podrían desarrollarse neblinas y bancos de niebla en otras áreas de la provincia, como las zonas DC 1, 2, 4, 8, 9 y 10, donde también se encuentra comprendida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las condiciones de baja visibilidad se mantendrían durante las primeras horas del jueves y se estima que comiencen a disiparse entre las 10 y las 12 del mediodía.

Ante este panorama, se recomienda circular con extrema precaución en rutas y caminos, utilizando luces bajas y antiniebla, además de reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.