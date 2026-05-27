El Zonal del Atlántico corre el 20 y 21 de junio en Mar del Plata

Las categorías del Zonal del Atlántico definieron en las últimas horas la continuidad de la temporada 2026 tras una reunión llevada a cabo en la sede de la Federación Mar y Sierras.

Del encuentro participaron, en representación de la Federación, Daniel Jordán y Ernesto Morales, mientras que por las distintas categorías estuvieron presentes Ariel López (Monomarca), Pablo Falkenagen (Promocional), Darío Rapari (Turismo Special de la Costa), Alan Adolfo (TC2000) y Fabián Muñoz (Monomarca del Salado).

De común acuerdo, los dirigentes establecieron que la actividad regresará los días 20 y 21 de junio en el autódromo “Ciudad de Mar del Plata”, escenario que volverá a recibir al espectáculo del automovilismo zonal.

De esta manera, será la tercera fecha consecutiva que se dispute en el circuito marplatense. La principal novedad para esta oportunidad será la incorporación de la Monomarca del Salado, categoría que se sumará al cronograma del fin de semana.