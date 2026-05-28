Sportivo Trabajo venció a Deportivo Los Pinos y completó la tercera fecha del torneo

Con el encuentro disputado este miércoles por la noche en cancha de Boca, quedó completada la tercera fecha del fútbol de Primera División. Allí, Sportivo Trabajo derrotó 2 a 1 a Deportivo Los Pinos en un partido intenso, con goles, expulsiones y muchas incidencias.

El conjunto de Sportivo abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo por intermedio de Pedro Mocoroa, que aprovechó su oportunidad para poner en ventaja a su equipo.

Sobre los 39 minutos de esa primera etapa, Deportivo Los Pinos sufrió la expulsión de Tobías Higuera por doble amonestación, dejando al aurinegro con un jugador menos antes del descanso.

En el inicio del complemento, apenas al minuto de juego, Sportivo Trabajo volvió a golpear. Santiago Colavita amplió la diferencia y parecía encaminar la victoria.

Sin embargo, el encuentro siguió cargado de tensión. A los 5 minutos del segundo tiempo, William Gasparola vio la tarjeta roja en Sportivo Trabajo, también por doble amonestación, equilibrando la cantidad de jugadores en cancha.

Minutos después llegó el descuento de Deportivo Los Pinos a través de Juan Diego Di Fino, quien más tarde también terminó expulsado, en otra de las acciones destacadas de una noche caliente.