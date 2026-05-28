Se postergó el desfile por los 150 años de la fundación del pueblo de Balcarce

En las últimas horas se había anunciado la realización de un desfile en el marco de los 150 años de la fundación del pueblo de Balcarce, previsto inicialmente para el próximo lunes 22 de junio.

En ese sentido, ya se había comenzado a trabajar en la convocatoria a distintas instituciones educativas, fuerzas de seguridad y entidades intermedias con el objetivo de organizar la participación de cada sector en el evento conmemorativo.

Sin embargo, en medio de la planificación comenzaron a evaluarse diferentes factores que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada. Por un lado, las bajas temperaturas habituales para esa época del año y, por otro, la coincidencia con un partido de la Selección Argentina por la Copa del Mundo, programado para ese mismo lunes, situación que podría disminuir considerablemente la presencia de público.

Ante este panorama, los organizadores analizan reprogramar el desfile para una fecha más cercana al mes de septiembre, buscando garantizar una mayor convocatoria y mejores condiciones para su realización.

La intención es poder concretar finalmente el desfile, teniendo en cuenta que el año pasado tampoco pudo llevarse a cabo una actividad de estas características durante los actos por los 160 años de la Fundación del Partido de Balcarce.