Destacada actuación de la EMDAB en el primer regional de natación en Tandil

Los representantes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado Balcarce (EMDAB) participaron del primer encuentro regional de natación de la temporada 2026, que se desarrolló en la ciudad de Tandil con el acompañamiento de los profesores Tomás Giménez y Gastón Pérez.

Cabe recordar que la EMDAB funciona bajo la coordinación de Omar Arreguito y forma parte de las propuestas deportivas inclusivas que se desarrollan en la ciudad.

La delegación balcarceña obtuvo importantes resultados en las pruebas de 25 metros. Florencia Ojeda alcanzó el tercer puesto en estilo libre, mientras que Agustín Majdalani se ubicó segundo en la misma especialidad.

Por su parte, Milagros Siaira logró el primer lugar en espalda y Carolina Massa finalizó en la quinta posición en esa modalidad.

Uno de los desempeños más destacados fue el de Matías Valcarlos, quien consiguió el primer puesto en espalda, además de sumar un segundo lugar en libre y otro en pecho. En tanto, Darío Giménez obtuvo el tercer puesto en libre.

La competencia marcó el inicio del calendario 2026 de la Liga Regional, integrada por nadadores de distintas ciudades como Miramar, Necochea, Lobería, Tandil, Benito Juárez, Olavarría y Balcarce, entre otras localidades.

Asimismo, se confirmó que la próxima fecha del certamen se llevará a cabo el 8 de agosto en Balcarce, en el natatorio de La Cima, donde se espera la participación de más de 70 nadadores de toda la región.