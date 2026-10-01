Irene Feingold clasificó al Torneo Nacional de Gimnasia Artística

La gimnasta de UP Gimnasia Artística, Irene Feingold, logró la clasificación al Torneo Nacional de Gimnasia Artística luego de completar las tres instancias clasificatorias correspondientes a la temporada.

Feingold finalizó en el noveno puesto del ranking general de la categoría Nivel 4 de Mayores, resultado que le permitió obtener una de las plazas disponibles para participar de la competencia nacional.

El Torneo Nacional se desarrollará en La Pampa, del 25 al 28 de noviembre, y allí Irene tendrá la oportunidad de representar a la Federación Bonaerense de Gimnasia.

De esta manera, la representante de UP Gimnasia Artística cerró las instancias clasificatorias con un resultado que le permite acceder a una de las principales competencias del calendario nacional.