La Casa del Bicentenario será escenario de un show musical a beneficio de Protección a la Infancia

El próximo domingo, la Casa del Bicentenario será escenario de un show musical que reunirá al artista Nahuel González Salvo y al dúo Bajo Fondo, integrado por Juan Manuel Troglio, en voz, y Marcelo Requena, en guitarra y coros.

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Cultura y Educación y se desarrollará desde las 19.30 en el Auditorio de la sede ubicada en avenida Favaloro 785. El acceso será libre y gratuito.

Durante la jornada se ofrecerá un repertorio que combinará canciones propias con distintos clásicos de la música nacional. González Salvo adelantó que habrá una propuesta que transitará por el rock nacional, el tango y el folklore, además de la participación de invitados y la lectura de algunos textos.

“Un plan perfecto para el fin de semana. Vamos a estar realizando un concierto, contento y con mucho entusiasmo, con ganas de compartir música con la gente y con los colegas de Bajo Fondo”, señaló el músico, quien anticipó que la intención es generar una tarde “descontracturada y amena”, aprovechando la intimidad de la Casa del Bicentenario.

Por su parte, Marcelo Requena explicó que Bajo Fondo realizará un recorrido por clásicos del rock nacional de las décadas del 80 y 90, además de incorporar canciones melódicas y actuales.

“Cantamos la música que nos gusta y que sabemos que a la gente le llega”, expresó Requena, al referirse al repertorio seleccionado para la presentación.

La jornada tendrá además un buffet a beneficio de Protección a la Infancia, por lo que todo lo recaudado será destinado a dicha institución.

La organización anticipó también la presencia de algún músico invitado y otras sorpresas que se sumarán a la propuesta, que tendrá como objetivo compartir una tarde de música y, al mismo tiempo, colaborar con una institución de la comunidad.