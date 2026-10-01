La campaña solidaria para incorporar televisores al Hospital Fossati alcanzó su objetivo

La campaña solidaria impulsada por Cristina Díaz y Ana Albanese, en el marco de las acciones que desarrolla la Fundación “Donde Quiero Estar” para acompañar al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, alcanzó el objetivo previsto.

La iniciativa permitió reunir los recursos necesarios para incorporar 30 televisores de 32 pulgadas, que serán destinados a las habitaciones del establecimiento y al sector de Hemoterapia.

Desde el Hospital informaron que, al haberse alcanzado la cantidad prevista, ya no es necesario continuar realizando donaciones para esta iniciativa. De esta manera, se dio por cumplida la meta planteada al momento de lanzar la convocatoria, que buscaba generar una alternativa para hacer más llevadera la permanencia de los pacientes durante su internación.

Las autoridades del centro asistencial expresaron su agradecimiento a Cristina Díaz y Ana Albanese por las gestiones realizadas, el compromiso asumido y el acompañamiento que permitió concretar la propuesta.

Asimismo, destacaron la respuesta de la comunidad y de todas las personas que colaboraron para alcanzar el objetivo en el tiempo previsto.

El próximo paso será avanzar de manera gradual con la instalación de los televisores en las distintas habitaciones, de acuerdo con la planificación del establecimiento y las condiciones necesarias para su colocación.

De esta manera, una nueva iniciativa solidaria se transforma en una mejora concreta para quienes atraviesan una internación en el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, sumándose a las distintas acciones que la Fundación “Donde Quiero Estar” lleva adelante para acompañar a la institución y a sus pacientes.