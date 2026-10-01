Mateo Raimondi fue convocado para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones

El hockey balcarceño tendrá representación en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores Ascenso “B”, con la convocatoria de Mateo Raimondi para integrar el seleccionado de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey.

El certamen se disputará del 15 al 18 de octubre en San Rafael, Mendoza, bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey.

Raimondi, jugador del plantel superior de MDQ 06 Hockey Club, forma parte de la nómina de 20 deportistas que representarán a la Asociación Amateur Marplatense en la competencia.

El principal objetivo del seleccionado será conseguir el ascenso directo a la Zona “A” de la próxima temporada. Las dos plazas para dicha categoría estarán en juego entre los equipos que logren alcanzar la final del certamen.

El jugador balcarceño se desempeña habitualmente como volante por la izquierda y desde hace varios años defiende los colores de MDQ 06 en la primera división.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para Raimondi, quien tendrá la oportunidad de vestir la camiseta del seleccionado marplatense y competir en una instancia nacional.