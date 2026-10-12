Arrojaron pescados muertos en la vía pública y generaron suciedad y malos olores

Una vecina se comunicó con Puntonueve Noticias para alertar sobre una situación que se registró en las últimas horas en el sector de calle 9, entre 14 y 16, donde autores hasta el momento no identificados arrojaron varios peces muertos en la vía pública.

El hecho generó preocupación por las condiciones de higiene del lugar, ya que los restos de los animales provocan suciedad y malos olores, afectando a quienes transitan por la zona y a los vecinos del sector.

Hasta el momento, no se informó quiénes serían los responsables de arrojar los pescados ni si se tomarán medidas para limpiar el lugar.

La situación fue puesta en conocimiento de Puntonueve Noticias por una vecina, quien dio cuenta de lo ocurrido y de las molestias que genera la presencia de los peces muertos en la calle.