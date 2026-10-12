Defensa Civil advierte sobre posibles tormentas y pide mantener limpios los desagües en Balcarce

Guillermo Canto, referente del área local, explicó que el fenómeno de El Niño puede generar lluvias de mayor intensidad y pidió a la comunidad estar alerta. Además, anticipó reuniones con instituciones para coordinar protocolos de actuación y recordó la importancia de respetar los espacios públicos que se cierran durante jornadas de fuertes vientos.

El referente de Defensa Civil de Balcarce, Guillermo Canto, habló en Radio Puntonueve sobre la situación climática y las medidas preventivas que se llevan adelante ante la posibilidad de tormentas intensas en la ciudad.

Luego de participar en distintas reuniones regionales, Canto explicó que el fenómeno de El Niño está generando lluvias con volúmenes superiores a los que se registraban habitualmente, por lo que consideró necesario mantenerse alerta ante la llegada de tormentas que puedan sorprender a la comunidad.

En ese sentido, anticipó que durante esta semana se realizarán reuniones con distintas instituciones para continuar trabajando sobre los protocolos de actuación ante la presencia de este fenómeno climático.

“Nosotros estamos monitoreando permanentemente lo que ocurre en Balcarce. Inclusive, personalmente me ocupo de recorrer sectores críticos de la ciudad y observar el funcionamiento de desagües y la limpieza de canales”, señaló.

El pedido a los vecinos: no arrojar basura en los canales

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de mantener limpios los canales y las bocas de tormenta, fundamentales para facilitar el escurrimiento del agua cuando se registran precipitaciones abundantes.

Canto volvió a solicitar la colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos en los canales, ya que la acumulación de basura puede obstruir el paso del agua y agravar las consecuencias de las lluvias intensas.

Además, recordó que, si se detectan bocas de tormenta obstruidas, se puede dar aviso a Defensa Civil a través del 103. Desde allí, el reclamo es derivado al área de Obras Públicas para que se evalúe y se realicen las tareas correspondientes.

“Afortunadamente no tenemos las lluvias que tienen otras provincias, como Corrientes, por ejemplo, aunque debemos estar atentos porque el fenómeno también nos puede sorprender”, advirtió el referente.

Preocupación por los árboles añejos y los fuertes vientos

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el estado de algunos árboles añejos de la ciudad, cuyos gajos pueden quebrarse ante la presencia de fuertes vientos.

Ante este escenario, desde Defensa Civil se adoptan medidas preventivas que incluyen restricciones de circulación en determinados espacios públicos, como la plaza Libertad y el cerro El Triunfo, cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo.

“Instamos a respetar los lugares cerrados cuando se registra mucho viento. Buscamos cuidar a la población”, remarcó Canto.

El funcionario también pidió a los vecinos que, si observan árboles en malas condiciones o ramas que puedan representar un peligro, se comuniquen con el área para que el reclamo sea trasladado al organismo correspondiente.

De esta manera, Defensa Civil busca reforzar las tareas de prevención y el trabajo coordinado con otras áreas e instituciones, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población ante posibles fenómenos meteorológicos adversos.