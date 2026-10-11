Emanuel Moriatis no descartó el regreso del Turismo Nacional al autódromo de Balcarce

El presidente de APAT destacó la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio y reconoció que existe interés entre los pilotos de las clases 2 y 3 por volver a competir en el trazado serrano.

Tras la reapertura del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, Emanuel Moriatis, presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), manifestó su satisfacción por la recuperación del circuito y dejó abierta la posibilidad de que el Turismo Nacional vuelva a correr en la ciudad.

“Me gustó Balcarce. Me gustó que vuelva, lo que pasó con las Pick Up y es para pensarlo. Hablo con los pilotos y te dicen ‘tendríamos que ir a Balcarce’. Cuando te lo dicen tanto, se te prende la lucecita”, expresó Moriatis al referirse al interés que generó el escenario entre los protagonistas de la categoría.

El dirigente no descartó así una futura presencia de las clases 2 y 3 en el trazado enclavado en la sierra La Barrosa, que no recibe una competencia del Turismo Nacional desde el 15 de abril de 2001.

En aquella oportunidad, Iván Arbusti se impuso en la Clase 2 con un Volkswagen Gol, mientras que Moriatis finalizó sexto con otro Volkswagen Gol del equipo Martos Competición. En la Clase 3, la victoria quedó en manos de Lucas Armellini, quien compitió con un Honda Civic.

El calendario 2027, otro de los objetivos

Por otra parte, Moriatis se refirió a la planificación de la próxima temporada y remarcó la importancia de confeccionar un calendario acorde con la realidad económica de los equipos y pilotos, con el objetivo de evitar gastos innecesarios.

“La idea es tratar de arrancar la próxima temporada en febrero”, señaló al hablar del campeonato 2027, cuyo inicio podría concretarse en Paraná.

Mientras se avanza con la organización del próximo certamen, las declaraciones del titular de APAT abren una expectativa para Balcarce, que busca recuperar su lugar en el calendario nacional luego de la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio.