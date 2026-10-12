Un hombre fue mordido por una yarará en Lobería y debió ser trasladado de urgencia a Balcarce

El hombre, de 43 años, fue atacado por la serpiente mientras cazaba en un establecimiento rural. En el Hospital Subzonal Felipe A. Fossati recibió diez ampollas de suero antiofídico y permanece internado en Terapia Intensiva.

Un hombre de 43 años fue mordido por una yarará ñata el domingo en un establecimiento rural de Lobería y debió ser trasladado de urgencia a Balcarce para recibir atención médica, debido a que el hospital de su ciudad no contaba con el suero antiofídico necesario para tratar este tipo de casos.

Según pudo relatar la propia víctima, se encontraba cazando junto a otra persona cuando ocurrió el episodio. En un momento, había faenado un animal y, al regresar de la actividad, no advirtió que una yarará se encontraba enroscada en él. Fue entonces cuando el reptil lanzó un ataque y lo alcanzó en una de sus manos.

Ante la situación, el hombre se dirigió al Hospital de Lobería como medida preventiva. Sin embargo, desde el centro de salud le recomendaron un traslado urgente, ya que no disponían del suero específico para contrarrestar los efectos del veneno.

De esta manera, llegó en un vehículo particular al Hospital Subzonal Felipe A. Fossati de Balcarce, donde recibió las primeras atenciones médicas y fue sometido a distintos análisis.

Con el paso del tiempo desde la mordedura, comenzaron a manifestarse signos compatibles con el efecto del veneno en su organismo. Tras evaluar los resultados de los estudios, los profesionales determinaron la aplicación de diez ampollas de suero antiofídico para neutralizar sus efectos.

Mientras permanece bajo atención médica y a la espera de una evolución favorable, los profesionales decidieron alojarlo en la Unidad de Terapia Intensiva para mantenerlo bajo observación y controlar su estado de salud.