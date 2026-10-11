Se cumplen 40 años del histórico triunfo de Mariano Calamante en el Turismo Carretera en Balcarce

El 12 de octubre de 1986, el «Pelado» consiguió su primera victoria oficial en la máxima categoría del automovilismo argentino, al imponerse como local en el autódromo Juan Manuel Fangio. Aquel domingo, ante una multitud, superó a Roberto Mouras y protagonizó una jornada que quedó grabada en la memoria de los balcarceños.

Este lunes se cumplen 40 años de una de las páginas más recordadas del automovilismo de Balcarce. El 12 de octubre de 1986, Mariano Alberto «Pelado» Calamante logró una histórica victoria en el Turismo Carretera, al imponerse en el autódromo Juan Manuel Fangio, ante el público de su ciudad natal.

La jornada quedó en la memoria de quienes asistieron al circuito serrano, en un domingo que es recordado como uno de los que convocó a mayor cantidad de espectadores en la historia del trazado local.

Una victoria con un significado especial

Si bien Calamante ya había ganado el 2 de noviembre de 1975 en Buenos Aires, en una competencia especial reservada para pilotos no ganadores y debutantes, el triunfo conseguido en Balcarce en 1986 representó su primera victoria oficial en el Turismo Carretera.

Al volante de un Chevrolet atendido en Carmen de Areco y motorizado por Tono Constantino, el piloto balcarceño protagonizó un mano a mano con Roberto Mouras, a quien logró superar para quedarse con el primer lugar.

La emoción de la jornada tuvo, además, un detalle que la convirtió en un recuerdo imborrable para la familia Calamante: la bandera a cuadros que decretó el triunfo fue bajada por su propio padre, don Mariano Calamante, quien también había sido un destacado ganador dentro del Turismo Carretera.

La clasificación de aquella carrera

La competencia disputada el 12 de octubre de 1986 tuvo a Calamante como vencedor, con un promedio de 138,728 kilómetros por hora.

La clasificación final quedó conformada de la siguiente manera:

Mariano Alberto Calamante (Chevrolet). Roberto Mouras (Chevrolet). Jorge Oyhanart (Ford). Oscar Castellanos (Dodge). Oscar Aventín (Ford).

Un recuerdo que sigue vigente

A cuatro décadas de aquella competencia, el triunfo del «Pelado» Calamante continúa ocupando un lugar especial en la historia deportiva de Balcarce. La victoria ante su gente, la lucha en pista con Mouras y la presencia de su padre en el momento de recibir la bandera a cuadros forman parte de una historia que trascendió el resultado deportivo.

Calamante también sumaría otro triunfo destacado en el Turismo Carretera en 1993, cuando participó como piloto invitado de Johnny De Benedictis en el autódromo de Buenos Aires.

El domingo 12 de octubre de 1986 quedó marcado para quienes estuvieron en «La Barrosa» y fueron testigos de una victoria que unió al automovilismo nacional con la identidad deportiva de Balcarce.