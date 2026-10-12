Robaron al menos dos motocicletas durante la madrugada y una fue recuperada

Delincuentes estuvieron activos durante la madrugada de este domingo y sustrajeron al menos dos motocicletas. Uno de los rodados fue recuperado por la Policía y el otro fue hallado abandonado y oculto entre pastizales.

Uno de los hechos se registró alrededor de las 4:30 en calle 23, entre San Lorenzo y Chacabuco. El propietario de una motocicleta Motomel de 150 cc advirtió que el vehículo había sido sustraído y radicó la correspondiente denuncia en la Estación de Policía Comunal.

A partir de la denuncia, el rodado fue hallado en la zona de calles 118 y 29, donde se encontraba abandonado y oculto entre pastizales.

Los episodios registrados durante las primeras horas del domingo vuelven a poner en foco los robos de motocicletas, una modalidad que genera preocupación entre las autoridades policiales por su recurrencia.

Mientras se avanza con las actuaciones correspondientes, se busca establecer las circunstancias de los hechos y dar con los responsables.