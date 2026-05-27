A 150 años de la fundación de Balcarce: el legado de los pioneros que impulsaron el pueblo San José

El pueblo San José de Balcarce fue fundado oficialmente el 22 de junio de 1876 mediante un decreto firmado por el entonces gobernador bonaerense Carlos Casares y su ministro de Gobierno Aristóbulo del Valle. Sin embargo, detrás de ese acto formal existió un largo proceso impulsado por vecinos y pobladores de la región que durante años trabajaron para lograr que la cabecera del partido, creado en 1865, se estableciera en este lugar.

La elección del sitio respondió a la existencia de tierras fiscales que facilitaban la instalación del nuevo pueblo. La concreción del proyecto fue el resultado de gestiones persistentes encabezadas por referentes locales que buscaban consolidar un centro urbano en una ubicación estratégica y equidistante dentro del extenso territorio del partido.

Décadas más tarde, en 1954, el Archivo Histórico de la Provincia reconoció oficialmente como fundadores a José de la Cuadra y José Andrés Chaves. El primero era un comerciante de fuerte influencia en la zona y quien lideró las gestiones, mientras que Chaves, en su rol de juez de paz, fue el encargado de oficializarlas.

No obstante, la historia de la fundación incluye a numerosos vecinos que también desempeñaron un papel clave en aquellos años. Entre ellos aparecen Rafael Cabot, Ángel Sorondo, Serafín Viglizzo, Ramón Sorondo, Juan Cabot, Antero Llanos, José A. Fernández, Magín R. Solá, Domingo de la Cuadra, Miguel Beristain, Juan Pablo Amarante, Emiliano Valdez, Bernabé Sáenz Valiente y Juan E. Peredo, entre otros pioneros rescatados por investigaciones históricas publicadas en distintos tomos dedicados a la historia local.

Todos ellos desarrollaron su tarea en un contexto complejo, donde prácticamente todo estaba por hacerse. Con esfuerzo, perseverancia y convicción, lograron concretar el objetivo de fundar el pueblo, un acontecimiento que celebraron en el cercano cerro al que bautizaron “El Triunfo”, símbolo del logro alcanzado tras años de insistencia.

De cara a los 150 años de la fundación, la fecha invita no solo a celebrar, sino también a reflexionar sobre el legado de aquellos pioneros y el compromiso de las generaciones actuales con la comunidad y el desarrollo de Balcarce.