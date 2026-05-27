APINTA defendió el rol del INTA y cuestionó una publicación de Clarín Rural

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) difundió un extenso documento en defensa del INTA y en respuesta a una nota publicitaria publicada por Clarín Rural bajo el título “La ciencia cambia, el país cambia: qué INTA necesita la Argentina”.

Desde la organización sindical señalaron que el contenido de la publicación fue elaborado en el ámbito del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), al que definieron como “un espacio que históricamente ha promovido la desregulación y la reducción del Estado en la economía argentina”.

En ese marco, desde APINTA aclararon que no cuestionan “la legitimidad de ese debate”, aunque reclamaron que “se explicite desde qué intereses se formula”.

El documento pone el foco en el rol estratégico que cumple el INTA en investigaciones vinculadas a pequeños productores y economías regionales, áreas que —según remarcaron— difícilmente serían financiadas por empresas privadas debido a la falta de rentabilidad inmediata.

Entre los ejemplos mencionados aparecen trabajos relacionados con la producción de tabaco y caña de azúcar en las regiones del NOA y NEA, además de investigaciones sobre cultivos andinos, papa nativa, carne de llama y producciones destinadas a comunidades campesinas e indígenas.

Asimismo, APINTA destacó estudios desarrollados sobre plantas tóxicas para el ganado caprino en la Patagonia árida, investigaciones que —indicaron— “no poseen escala comercial suficiente para atraer inversiones privadas”.

A través del comunicado, la entidad defendió el carácter público del organismo y sostuvo que muchas de las investigaciones impulsadas por el INTA tienen como objetivo resolver problemáticas productivas y sociales que quedan fuera del interés del mercado.