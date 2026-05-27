Se realizó una jornada de running y caminata inclusiva en el Geoparque Pun Antü

Tal como había sido anunciado oportunamente, se llevó a cabo la jornada de running y caminata inclusiva en el Geoparque Pun Antü, una propuesta destinada a personas ciegas o con disminución visual y organizada de manera conjunta por la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32 “Lidia Gallino de Camino”.

La actividad, que en un principio estaba prevista para el pasado 9 de mayo y debió ser reprogramada por cuestiones climáticas, se desarrolló finalmente el 23 de mayo en el predio ubicado en calles 47 y 48.

Durante la jornada se compartieron momentos de integración, acompañamiento y aprendizaje, en una experiencia que fue valorada de manera positiva tanto por los estudiantes del instituto como por las personas con disminución visual que formaron parte de la iniciativa.

Desde la organización destacaron la buena convocatoria y remarcaron la importancia de seguir generando espacios accesibles que promuevan la inclusión a través del deporte y la actividad física.