El bloque del PJ en el Concejo Deliberante cambió de nombre y ahora se llamará “Primero la Patria”

La concejal Viviana Erreguerena confirmó que el espacio que integraba bajo la denominación “Partido Justicialista” dentro del Concejo Deliberante dejará de utilizar ese nombre y pasará a llamarse “Primero la Patria”.

Según explicó la edil, la modificación responde a una cuestión de identidad política y diferenciación interna, aunque aclaró que continúan los vínculos y canales de diálogo con los distintos sectores del peronismo local.

Erreguerena señaló que la decisión apunta principalmente a evitar confusiones con la conducción formal del PJ local, actualmente encabezada por el doctor Sergio Aranaga, especialmente en relación con comunicados y posicionamientos públicos.

“Queremos tener una identidad clara dentro del Concejo y evitar interpretaciones erróneas respecto de quién expresa oficialmente la postura del PJ local”, sostuvo.

Pese al cambio de denominación y a las diferencias políticas existentes, la concejal remarcó que el diálogo con las autoridades partidarias no está interrumpido. “La verdad es que sí hay diálogo. No es una fluidez total, pero hay espacios para conversar y resolver situaciones vinculadas a los vecinos”, expresó.

De esta manera, el bloque pasará a desempeñarse en el ámbito legislativo bajo el nombre “Primero la Patria”, marcando una nueva etapa dentro del escenario político local.