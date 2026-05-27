Violento choque en 28 y 35: un herido

Un fuerte accidente de tránsito se registró poco después de las 8 de la mañana de este miércoles en la intersección de calles 28 y 35, donde colisionaron un Chevrolet Agile y una camioneta Isuzu.

Según la información recogida en el lugar, tras el impacto la camioneta terminó sobre la vereda, evidenciando la violencia del choque.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Chevrolet Agile, afectado al servicio de remis, sufrió una herida en la frente y debió ser trasladado al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.