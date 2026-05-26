Renunció Miguel Islas a la presidencia del Turismo Special de la Costa

La categoría Turismo Special de la Costa atraviesa un cambio en su conducción luego de que Miguel Islas presentara este martes su renuncia indeclinable al cargo de presidente, decisión que comunicó oficialmente a los integrantes de la comisión directiva.

A través de una nota fechada en Necochea el 26 de mayo de 2026, Islas explicó que “motivos personales y ajenos a esta comisión” le impiden continuar al frente de la categoría, poniendo así fin a un período que definió como “breve, pero intenso”.

En el escrito dirigido a la comisión directiva del TSC, el ahora exdirigente agradeció “profundamente la confianza” depositada en su persona para llevar adelante la presidencia, al tiempo que pidió disculpas a quienes lo acompañaron durante su gestión.

“Mis disculpas para todos aquellos que me acompañaron en este breve, pero intenso período, y los mejores augurios para el futuro”, expresó en el tramo final de la nota.

La salida de Islas abre ahora una nueva etapa dentro del Turismo Special de la Costa, categoría que deberá definir cómo continuará su estructura dirigencial de cara a las próximas competencias del calendario.

En lo que va del año, la categoría tuvo la renuncia de dos presidentes.