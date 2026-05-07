Donaron al Hospital 70 juegos de sábanas

La vecina Cristina Díaz, en representación de un grupo de vecinos y vecinas que acompaña de manera permanente al Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, realizó la entrega de setenta juegos de sábanas destinados a distintas áreas del centro asistencial.

Del total de elementos donados, cincuenta serán destinados al sector de Clínica Médica, diez al área de Cirugía y otros diez a la Guardia Pediátrica.

Cabe recordar que Díaz fue una de las impulsoras de las tareas de remodelación concretadas en el área de Oncología del nosocomio local, iniciativa que contó con un importante acompañamiento de la comunidad.

Durante la entrega estuvieron presentes el director asociado del nosocomio, Javier Reino; el doctor Guillermo Arislur; la supervisora Sofía Giannetti y representantes de la firma proveedora de los insumos.

Cristina Díaz destacó que la iniciativa surgió a partir del trabajo solidario de un pequeño grupo de mujeres que canaliza distintas necesidades del Hospital a través de aportes de la comunidad. Asimismo, valoró la colaboración de la firma Najul, que facilitó los juegos de sábanas a un valor accesible, permitiendo reunir rápidamente los setenta equipos gracias al aporte de numerosos vecinos.

Finalmente, adelantó que continuarán impulsando acciones solidarias para colaborar con nuevas necesidades del establecimiento sanitario, entre ellas la incorporación de mesas de luz y sillas, además de seguir trabajando para completar mejoras en la Guardia Pediátrica.