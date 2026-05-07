El quirófano móvil estará en calles 45 y 22

La Dirección de Inspección General, por intermedio del área de Zoonosis, informa que durante la próxima semana el quirófano móvil continuará funcionando en inmediaciones del CAPS “Veteranos Continentales de Malvinas”, ubicado en calles 45 y 22.

En ese espacio se realizarán castraciones gratuitas de perros y gatos, con atención por orden de llegada, en el marco de las acciones impulsadas para fortalecer el cuidado y la salud animal en el distrito.

La iniciativa fomenta la tenencia responsable de mascotas, previene enfermedades y colabora con el control de la población animal, reduciendo además la presencia de animales sueltos en la vía pública.

El área recuerda a la comunidad que la esterilización constituye una práctica segura, gratuita y de gran importancia para mejorar la calidad de vida de las mascotas.