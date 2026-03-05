Absolvieron a mujer que mató a su pareja en Balcarce

La mujer que en abril del año pasado mató a su pareja, un hombre 47 años, en una vivienda de nuestra ciudad fue absuelta luego de que la Justicia considerara que actuó en legítima defensa.

Se trata de Sofía Lorena Ibarra, quien recuperó su libertad después de pasar ocho meses bajo arresto domiciliario, en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Félix Melucci (47).

En sintonía con el acuerdo al que habían llegado el fiscal Rodolfo Moure y la defensora Luz Alonso Proto, el juez Alexis Simaz absolvió libremente a la imputada y dispuso su inmediata libertad. El magistrado dispuso que se libre un oficio a la Dirección de Monitoreo Electrónico ya que la mujer se hallaba bajo prisión preventiva en su domicilio, desde julio de 2025.

Vale recordar que el caso se había producido en horas de la mañana del 27 de abril de 2025, dentro de una casa quinta ubicada en calle 63 y 80 de Balcarce y en el contexto de una confrontación, Ibarra tomó una escopeta calibre 16 y efectuó un disparo en la zona toráxica a Melucci. La víctima presentó orificio de entrada de proyectil con quemadura y ahumamiento que causó una lesión pulmonar y hemorragia que provocó su fallecimiento de manera inmediata.

A partir del análisis de la prueba y luego de la recalificación que hizo el fiscal Moure, Simaz afirmó que existió una agresión ilegítima, configurada no sólo por los episodios de violencia referenciados a lo largo de la relación entre ambos, sino por los golpes, empujones e insultos que Melucci le profirió a Ibarra al llegar a la casa quinta esa madrugada. “La agresión era actual e inminente al momento en que Ibarra ejerció su defensa”, agregó.

De hecho, al momento de declarar ante el investigador en la etapa preliminar de la pesquisa, la mujer había explicado que su intención no era matar al hombre. Según su versión, este domingo a la madrugada la pareja había ido a un bar de Balcarce “a tomar algo” con amigos, y después a otro. Finalmente, cuando ambos llegaron al establecimiento “Los Abuelos”, donde vivía Melucci, éste le lanzó una serie de reproches y ella quiso irse del lugar, ubicado en calles 63 y 78.

“Me hizo una escena de celos y no me dejaba salir de la casa”, indicó la imputada ante Moure. Acto seguido, señaló que fue por ello que tomó una escopeta que estaba colgada en una pared, perteneciente a Melucci, y recién entonces, armada, pudo abandonar el inmueble.

La escena de violencia continuó, siempre según esta versión, cuando el hombre fue tras la mujer, y la increpó nuevamente en el auto. “Apareció del lado del conductor y agarró el caño, yo la tenía de la culata, y se escapó el tiro. Nunca quise matarlo, fue un accidente”, expresó Ibarra entonces.

Tras la comparecencia ante Moure, Ibarra regresó al Destacamento Femenino, y en julio recibió el beneficio del arresto domiciliario. Finalmente, ahora recuperó su libertad.