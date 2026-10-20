Accidente en avenida Eva Perón y 112: un motociclista fue trasladado al Hospital

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en la intersección de avenida Eva Perón y calle 112, donde un motociclista impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado.

Por motivos que aún se desconocen, el joven que circulaba a bordo de la moto colisionó contra el vehículo detenido en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el motociclista debió ser trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro ni sobre el estado de salud del joven. Se aguarda información oficial que permita conocer más precisiones sobre lo ocurrido.