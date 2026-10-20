Un joven fue herido con un arma blanca durante la Estudiantina 2026

Un episodio de violencia ocurrido durante la Estudiantina 2026 generó preocupación este martes, luego de que un joven resultara herido con un arma blanca en medio de una pelea entre varios jóvenes.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el hecho comenzó en el gimnasio de la Escuela de Educación Técnica N° 1 y se extendió hacia la zona de avenida Suipacha (32) y calle 35.

En esas circunstancias, uno de los jóvenes recibió una herida de arma blanca, por lo que se solicitó asistencia médica. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Municipal para recibir atención.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Un joven fue aprehendido

Tras el episodio, uno de los jóvenes involucrados fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron la pelea.

A raíz de lo sucedido, las actividades previstas para este martes en el marco de la Estudiantina 2026 quedaron suspendidas.

Además, el episodio abrió interrogantes sobre la continuidad del evento, que por el momento se encontraría en duda. Se aguardan novedades oficiales para conocer qué ocurrirá con las próximas jornadas de la celebración estudiantil.