Un ciclista fue hospitalizado tras un siniestro vial

Un ciclista debió ser trasladado al Hospital Felipe A. Fossati este lunes por la noche, luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y avenida Suipacha (32).

Según se pudo conocer, el conductor de un Fiat Uno circulaba por avenida Suipacha y, al llegar al cruce con avenida Pueyrredón, giró en dirección a la calle 34. Durante la maniobra, embistió al ciclista.

A raíz del impacto, intervino una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al centro asistencial local para su atención. En el lugar también trabajaron personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal.