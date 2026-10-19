La Escuela Municipal de Básquet avanza en las definiciones de la Liga Marplatense

Los Cadetes volvieron a demostrar su buen momento al derrotar a Círculo Deportivo de Otamendi por 48 a 42, en el segundo partido de la serie. Con este resultado, consiguieron el pase a las semifinales, donde deberán enfrentar a Sudamérica de Miramar.

Por su parte, los Juveniles vencieron a Unión de Mar del Plata por 66 a 55 y dejaron la serie igualada 1 a 1. La clasificación a las semifinales se definirá el próximo fin de semana en Mar del Plata.

En la categoría Mini, la Escuela Municipal cayó por 51 a 27 frente a Kimberley de Mar del Plata. En tanto, los Premini participaron de un encuentro recreativo ante el mismo rival.

Por último, los Infantiles también consiguieron la clasificación a las semifinales, instancia en la que se medirán con sus pares de Unión de Mar del Plata.