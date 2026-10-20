Artistas balcarceños clasificaron al Festival Nacional de Cosquín 2027

Artistas de Balcarce se consagraron ganadores durante el Pre Cosquín, sede Mar Chiquita, que se llevó a cabo el sábado 17 y el domingo 18 de octubre en el Espacio Joven de Coronel Vidal. Con estos resultados, lograron la clasificación para participar en enero de 2027 en el escenario mayor de la plaza Próspero Molina, en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La competencia reunió a más de 500 cantantes y bailarines de distintos puntos de la región, que participaron en las diferentes categorías con el objetivo de obtener un lugar en uno de los escenarios más importantes de la música y la danza folklórica argentina.

Los representantes de Balcarce

Entre los artistas que se destacaron en esta edición se encuentran varios representantes de Balcarce, quienes consiguieron su lugar en Cosquín en distintas disciplinas.

Los ganadores balcarceños son:

Ezequiel Méndez y Darío Gómez: Expresión Oral Folclórica.

Expresión Oral Folclórica. Gabriel Ferreyra: Recitado.

Recitado. Mariano Ibarguengoitía y Natalia Lutcher: Pareja Tradicional.

Pareja Tradicional. Ramiro Cambareri: Malambo Combinado.

De esta manera, los artistas locales tendrán la oportunidad de mostrar su talento en enero de 2027 ante el público que cada año se congrega en la plaza Próspero Molina para disfrutar del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Un paso hacia el escenario mayor

La sede Mar Chiquita forma parte del circuito nacional del Pre Cosquín, una instancia clasificatoria que convoca anualmente a artistas de diferentes puntos del país. El certamen constituye una oportunidad para que nuevos talentos de la música, el canto, la danza y las expresiones tradicionales accedan al escenario mayor del festival.

La clasificación de los representantes de Balcarce representa un importante reconocimiento a su trabajo y dedicación, además de una oportunidad para llevar las expresiones culturales de la ciudad a uno de los encuentros folklóricos más relevantes de la Argentina.

En enero de 2027, los artistas balcarceños tendrán su esperado encuentro con el escenario mayor de Cosquín, llevando consigo el talento local y la tradición folklórica de la región.