Cerró el programa Primera Infancia Primero con la participación de 24 familias

La Secretaría de Desarrollo Social llevó adelante, días pasados, en el Palacio Municipal, la jornada de cierre del programa Primera Infancia Primero (PIP), una iniciativa destinada a acompañar a las familias y fortalecer los vínculos entre los adultos referentes y los niños durante sus primeros años de vida.

La actividad comenzó con las palabras de bienvenida de la coordinadora del programa, licenciada Marina Pérez, quien presentó los alcances de la propuesta impulsada junto a la Fundación Navarro Viola. Posteriormente, la directora de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, licenciada Verónica Camino, presentó a las facilitadoras que participaron de la iniciativa en carácter de voluntarias.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno, destacó la importancia del convenio marco suscripto entre el Municipio y la Fundación Navarro Viola, y señaló que representa el compromiso de la gestión local con la primera infancia en Balcarce. Asimismo, remarcó el valor del trabajo articulado para promover y fortalecer los vínculos familiares y acompañar el desarrollo infantil.

Durante su intervención, Moreno reconoció la tarea de las diez facilitadoras que trabajaron en territorio junto a 24 familias. También felicitó a las madres y a los demás integrantes de los hogares que formaron parte de la experiencia, centrada en el crecimiento y el aprendizaje durante los primeros años de vida.

En ese contexto, hizo hincapié en el juego como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los niños.

La jornada continuó con una propuesta lúdica compartida entre las facilitadoras y las familias participantes. Como parte del cierre, se entregaron certificados a cada familia y obsequios para los niños.

Luego, los presentes compartieron una merienda elaborada con la colaboración del Taller de Cocina del CIC 1, cuyos alumnos aportaron productos preparados en ese espacio de formación.

Finalmente, los asistentes recorrieron una exposición artística ubicada en el ingreso del Palacio Municipal, integrada por trabajos realizados por los niños como resultado de las actividades desarrolladas en sus hogares durante el período de visitas.