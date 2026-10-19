Nueva jornada de recolección de residuos electrónicos en plaza Libertad

La campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) volvió a realizarse en plaza Libertad, donde los vecinos pudieron acercar elementos en desuso para garantizar su correcta disposición y contribuir al cuidado del ambiente.

Santiago Garrido, integrante del área de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, destacó la participación de la comunidad y señaló que en esta oportunidad se recibió una menor cantidad de materiales en comparación con jornadas anteriores. Sin embargo, indicó que aumentó la entrega de televisores, electrodomésticos y pequeños aparatos eléctricos.

Según consideró, esta tendencia podría reflejar una disminución de los elementos acumulados en los hogares. Además, valoró la continuidad de una iniciativa que ofrece una alternativa para la disposición de este tipo de residuos, cuyo abandono o manejo inadecuado puede generar contaminación e impacto visual.

Durante la jornada, quienes se acercaron a colaborar recibieron bolsas de tela reutilizables. La actividad contó también con la participación de un promotor ambiental, que acompañó la entrega de los presentes e invitó a los vecinos a sumarse a futuras convocatorias.

Un destino responsable para los materiales recolectados

Garrido explicó que los elementos reunidos son trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº 24 de Batán, donde los internos realizan tareas de clasificación.

Los componentes que se encuentran en condiciones de ser aprovechados se destinan a donaciones para instituciones y establecimientos educativos. El resto, en tanto, se deriva a espacios especializados en el tratamiento de residuos tecnológicos.

Este procedimiento permite evitar que componentes potencialmente nocivos terminen en el suelo o en el agua, reduciendo los riesgos de contaminación ambiental.

Finalmente, Garrido adelantó que se prevé dar continuidad a estas jornadas durante los próximos meses. En ese sentido, mencionó la posibilidad de realizar una nueva edición en diciembre o durante el verano.