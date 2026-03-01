Accidente en la madrugada: un conductor chocó contra un poste y se negó al test de alcoholemia

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Suipacha (32) y calle 63, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Gol perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automovilista habría estado realizando maniobras peligrosas antes de que se produjera el siniestro. Personal del área de Tránsito acudió rápidamente y constató que el conductor emanaba un fuerte olor etílico.

Al solicitarle la realización del test de alcoholemia, el hombre se negó a efectuárselo, por lo que, según lo establece la normativa vigente, la negativa se considera automáticamente como un resultado positivo.

Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Felipe A. Fossati, donde fue asistido por algunos golpes que, afortunadamente, no revestían gravedad.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. En el lugar también intervino personal policial, que colaboró con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.