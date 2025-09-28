Accidente en la rotonda de avenidas Centenario y Pueyrredón

Durante la madrugada de este domingo se produjo un accidente en la rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Pueyrredón (39).

Por causas que aún se desconocen, el conductor de un Chevrolet Prisma perdió el control del vehículo, se despistó y finalizó su recorrido sobre la rotonda, impactando contra el letrero que indica el acceso a la ciudad.

No se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales. En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y personal policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.