10.3 C
Balcarce
domingo 28, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Accidente en la rotonda de avenidas Centenario y Pueyrredón

Durante la madrugada de este domingo se produjo un accidente en la rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Pueyrredón (39).

Por causas que aún se desconocen, el conductor de un Chevrolet Prisma perdió el control del vehículo, se despistó y finalizó su recorrido sobre la rotonda, impactando contra el letrero que indica el acceso a la ciudad.

No se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales. En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y personal policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

0
48
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.