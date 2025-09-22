10.3 C
Balcarce
domingo 21, septiembre, 2025
Accidente en Ruta 226: un colectivo perdió un neumático e impactó a un vehículo

En la noche del domingo se registró un accidente vehicular en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 226, en dirección a Tandil.

Según pudo saber Radio 100.9, un colectivo de larga distancia de la empresa Costera Criolla perdió un neumático, el cual impactó contra un vehículo Ford Ka que circulaba por detrás.

Los ocupantes del Ford Ka, oriundos de Ayacucho, resultaron ilesos, mientras que al menos dos personas sufrieron golpes dentro del colectivo y fueron atendidas en el lugar.

En el lugar trabajó personal Bomberos Voluntarios con dos unidades y del Destacamento de Seguridad Vial. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido.

