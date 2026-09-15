Accidente vial en Av. Centenario y calle 35: buscan identificar al conductor que se dio a la fuga

Poco antes de las 13 de este martes se registró un accidente vial en la intersección de avenida Centenario y calle 35.

De acuerdo con lo que pudo recoger Puntonueve Noticias, un motociclista de 31 años circulaba por la avenida cuando un vehículo que transitaba por calle 35 cruzó sin advertir su paso.

Como consecuencia del impacto, el joven cayó al pavimento y sufrió golpes y raspones.

Tras el accidente, el conductor del automóvil se dio a la fuga. A partir de las cámaras de seguridad de la zona, se procura establecer la identidad del conductor de un vehículo de color gris.

Intervino ambulancia del SAME y personal de Tránsito de la Municipalidad.