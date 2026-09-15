María Eugenia Ordás asumió como nueva jefa de Pediatría del Hospital Municipal

La pediatra María Eugenia Ordás asumió como nueva jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Municipal Subzonal “Dr. Felipe A. Fossati”, en el marco de la reciente reorganización de autoridades que se llevó adelante en el centro asistencial.

Ordás, quien se desempeña como pediatra en el Hospital Municipal, quedó al frente de uno de los servicios centrales de la institución, en reemplazo del Dr. Alejandro Cano (h).

El cambio se produjo luego de que Cano fuera designado como nuevo director del Hospital Municipal. A partir de su nueva función, pasó a estar al frente de la conducción general de la institución y dejó, en consecuencia, la Jefatura del Servicio de Pediatría.

De esta manera, Ordás asumió la responsabilidad de encabezar el área y coordinar su funcionamiento, además de continuar con la atención pediátrica que desarrolla habitualmente en el centro de salud.

El Servicio de Pediatría constituye una de las áreas de referencia del Hospital Municipal y brinda atención diariamente a niños y familias de Balcarce, tanto en las consultas habituales como ante distintas situaciones que requieren asistencia médica.