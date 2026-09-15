Choque entre una moto y un utilitario en la zona de calles 24 y 17

Un accidente de tránsito se registró hace minutos en la intersección de calles 24 y 17, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una motocicleta Keller de 110 cc y un utilitario Renault Kangoo.

Como consecuencia del impacto, una mujer que se movilizaba en la motocicleta fue trasladada al Hospital Municipal de manera preventiva para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de Tránsito y una ambulancia del SAME, que asistió a los involucrados y realizó el traslado de la mujer al centro asistencial.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.