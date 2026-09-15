Corte de energía programado para este miércoles

El área de redes de la Cooperativa de Electricidad, dio a conocer que, por trabajos a efectuarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico el este miércoles en el horario de 07:30 a 12:30.
Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
Calle 18 desde calle 41 hasta calle 45, ambas veredas
Calle 43 desde calle 18 hasta calle 24, ambas veredas
Calle 20 desde calle 41 hasta calle 43, ambas veredas
Calle 22 desde calle 43 hasta calle 45, ambas veredas
Calle 24 desde calle 43 hasta calle 45, ambas veredas.