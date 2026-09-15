Buscan suspender por 180 días las intimaciones por deudas de agua en Balcarce

Una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante propone suspender de manera excepcional las intimaciones prejudiciales a usuarios morosos de “Aguas de la Ciudad”, ante las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias para afrontar las facturas del servicio.

Ingresó para su tratamiento en el Concejo Deliberante de Balcarce una moción que busca mitigar el impacto económico que tienen las facturas del servicio de agua potable en los hogares de la ciudad. El expediente fue girado para su evaluación a la Comisión de Salud y Acción Social.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Sol Di Gerónimo y surgió a partir de inquietudes planteadas por vecinos respecto de las dificultades para afrontar las liquidaciones emitidas por OSEBAL SAPEM “Aguas de la Ciudad”.

Entre los fundamentos del proyecto se plantea que la actual situación socioeconómica ha deteriorado el poder adquisitivo de los salarios y dificultado el cumplimiento regular de los servicios públicos esenciales. En ese contexto, advierten que la recepción de avisos de deuda e intimaciones prejudiciales genera preocupación e incertidumbre entre los usuarios que mantienen saldos pendientes.

A esta situación se suman los cuestionamientos de contribuyentes al actual esquema de facturación. Según se señala en el expediente, los usuarios manifiestan dificultades para identificar y separar los distintos conceptos incluidos en las boletas.

De acuerdo con lo expuesto, una liquidación promedio de alrededor de $80.000 tendría menos de una tercera parte correspondiente al servicio propiamente dicho de agua y cloacas, mientras que el resto estaría compuesto por tasas y otros gravámenes municipales.

La falta de un desglose que permita abonar de manera independiente el denominado “servicio puro” genera, según los fundamentos de la iniciativa, mayores dificultades para las familias de menores recursos. En ese sentido, se advierte que aun cuando un vecino accede a un plan de facilidades para regularizar su deuda, las facturas posteriores continúan incorporando la totalidad de las tasas, incrementando nuevamente el monto pendiente y dificultando la cancelación definitiva.

La propuesta

Frente a este escenario, la moción solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones correspondientes ante “Aguas de la Ciudad” para disponer, de manera excepcional, la suspensión durante 180 días hábiles del envío de intimaciones prejudiciales a los usuarios morosos.

La medida apunta a generar un período de alivio para los hogares que mantienen deudas con la prestataria, en el marco de un servicio considerado esencial para la salud pública.

El expediente deberá ahora ser analizado por la Comisión de Salud y Acción Social del Concejo Deliberante, donde se evaluarán los alcances y la viabilidad de la propuesta antes de continuar con su tratamiento legislativo.