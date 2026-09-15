El Zonal del Atlántico correrá en Balcarce los días 10 y 11 de octubre

En las últimas horas, dirigentes del Zonal del Atlántico, junto con representantes del Auto Club Balcarce y la Municipalidad, avanzaron en la posibilidad de que las categorías regionales vuelvan a competir en el autódromo Juan Manuel Fangio durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre.

La intención es realizar dos carreras consecutivas en el escenario de La Barrosa. Para ello, previamente se evaluarán las cuestiones presupuestarias relacionadas con la primera competencia.

En principio, el TC 2000 del Atlántico, la Monomarca Fiat, el Turismo Special de la Costa, la Promocional y la Monomarca del Salado utilizarían la variante Juan Manuel Bordeu.

Una vez finalizada esa primera competencia, se analizará, de acuerdo con la cantidad de autos participantes, la conveniencia de utilizar el trazado mayor del autódromo para la segunda carrera.

De esta manera, Balcarce podría volver a recibir a las categorías del Zonal del Atlántico durante el fin de semana largo de octubre, quedando aún por definir los detalles finales de la programación.