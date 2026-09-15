Once jugadores del Club Pato, subcampeones con el seleccionado M16 de Mar del Plata

Once jugadores del Club Social y Campo de Pato integraron el seleccionado M16 de la Unión de Rugby de Mar del Plata que tuvo una destacada participación en el Campeonato Argentino de Desarrollo M16, disputado entre el 11 y el 13 de septiembre en la ciudad de Junín.

El combinado marplatense comenzó su participación con una ajustada derrota frente al seleccionado de Córdoba. Sin embargo, logró recuperarse rápidamente y en su segunda presentación se impuso con contundencia ante UROBA por 24 a 0.

El triunfo le permitió a Mar del Plata finalizar en el primer puesto de su zona y avanzar a las semifinales de la Copa de Oro, instancia en la que enfrentó al seleccionado de Rosario.

En un encuentro de gran nivel, el conjunto marplatense consiguió quedarse con la victoria y obtuvo el pasaje a la gran final del certamen, donde se midió ante URBA.

En la definición, Mar del Plata dejó todo en la cancha, aunque finalmente cayó ante el seleccionado de URBA y alcanzó así un meritorio subcampeonato en la Copa de Oro del Campeonato Argentino de Desarrollo M16.

Los representantes del Club Pato

Los once jugadores del Club Social y Campo de Pato que formaron parte del seleccionado de Mar del Plata fueron Joaquín Higuera, Agustín López Peña, Santiago Lanci, Vicente Bruschetti, Emiliano Esperanza, Felipe Sánchez Rodríguez, Carmelo Píngaro, Manuel Rodríguez, Tomás D’Agata, Juan Cruz Bodega y Segundo García.

La participación de los jóvenes deportistas representa un motivo de orgullo para el club y para la ciudad, al haber tenido la posibilidad de competir en un importante campeonato nacional y defender los colores del seleccionado marplatense.

Desde el Club Pato felicitaron a todos los jugadores por el excelente torneo disputado, destacando especialmente el compromiso, el esfuerzo y la entrega demostrados durante toda la competencia, así como el orgullo de haber representado a Balcarce en este importante certamen.