Aclaran que no se realizan llamadas desde el Hospital por vacunación antigripal

La Municipalidad informa a la comunidad que desde el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” no se están realizando llamados telefónicos ni enviando mensajes solicitando códigos, datos personales o información específica vinculada con la vacunación antigripal.

Ante cualquier comunicación de este tipo, se recomienda no brindar información personal ni compartir códigos de verificación, ya que podría tratarse de intentos de estafa.

La campaña de vacunación antigripal se desarrolla a través de los canales habituales del sistema de salud, sin solicitar datos sensibles por teléfono o mensajería.

Ante dudas o consultas, se solicita a los vecinos comunicarse directamente con el Hospital o acercarse personalmente a los centros de salud.