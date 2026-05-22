Acuerdo salarial entre Luz y Fuerza y la Cooperativa de Electricidad de Balcarce

Este jueves se llevó a cabo una audiencia conciliatoria convocada por la Delegación local del Ministerio de Trabajo, a cargo del Dr. Aranaga, en el marco del conflicto por la recomposición salarial entre el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y la Cooperativa de Electricidad Gral. Balcarce Limitada.

La reunión se desarrolló en un contexto de medidas gremiales impulsadas por los trabajadores de la Cooperativa, quienes venían realizando un quite de colaboración y trabajo a convenio, además de una retención de tareas durante las últimas tres horas de la jornada del jueves 21 de mayo.

En representación del sindicato participaron el secretario gremial Lucas Tremonti, los subsecretarios gremiales Camilo Castillo y Pablo Poveda, además del delegado de personal Lucas Marchetti.

Por parte de la Cooperativa estuvieron presentes su secretario, Federico Pandolfi, y el Dr. Marcelo Fernández.

Tras un intercambio entre ambas partes, se arribó a un acuerdo en relación con la recomposición salarial reclamada por los trabajadores. Como consecuencia, quedó sin efecto la medida de fuerza que se venía desarrollando y se procedió a la firma del acta correspondiente en la sede del organismo laboral.