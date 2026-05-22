Choque entre camiones en la Autopista Rosario – Buenos Aires: balcarceño involucrado

Un impactante choque entre dos camiones se registró este jueves a la madrugada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, en el tramo comprendido entre Fighiera y Arroyo Seco, en la mano que se dirige hacia Rosario. A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron heridos de gravedad y no hubo otros vehículos involucrados.

Como consecuencia del siniestro, gran parte del cereal que transportaba uno de los rodados quedó desparramado sobre la calzada, lo que provocó restricciones en el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia y limpieza.

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos camiones circulaban en dirección hacia Rosario cuando, por causas que aún se investigan, uno de los vehículos —que llevaba mercadería en general— impactó desde atrás a otro transporte cargado con varias toneladas de soja. Quien manejaba el camión con cereal es oriundo de Balcarce y fue identificado como Fabián Vega.

Tras la colisión, uno de los camiones terminó completamente retorcido sobre la banquina derecha de la autopista, mientras que el otro volcó sobre el cantero central. El fuerte golpe dejó a ambos vehículos prácticamente destruidos.

El acoplado del camión que trasladaba soja quedó totalmente destrozado y la carga terminó esparcida sobre el pavimento, complicando la circulación vehicular en la zona durante varias horas.

Un hombre que se identificó como compañero de trabajo de uno de los choferes relató a Telefé Rosario cómo habría ocurrido el accidente:

“Mi compañero venía detrás de una fila de camiones y se encontró con otro que iba mucho más despacio, cargado con soja, y se lo comió, no pudo frenar. Mi compañero quiso tirarse hacia la mano rápida para esquivarlo, pero venía un colectivo y no le dieron los frenos”.

Según las versiones preliminares, ninguno de los dos camioneros sufrió lesiones de gravedad, aunque ambos vehículos quedaron con daños totales producto del violento impacto.